Al Araby: безрассудные санкции против России неизбежно ударят по Европе

Безрассудные антироссийские санкции неизбежно ударят по Европе, ведь ей не справиться без РФ в энергетической сфере, убеждены в издании Al Araby.

В статье отмечается, что в последнее время Европа ощущает энергетическую нестабильность, а из-за санкций она столкнётся с ещё большим дефицитом энергии. Всё это может привести к разорению компаний и потребителей.

Также в материале подчёркивается: российский финансовый рынок сегодня хорошо функционирует. Кроме того, у страны есть золотовалютные резервы, которые позволяют противостоять введённым ограничениям.

"Западные державы осознают последствия санкций. Россия способна приспособиться к самым сложным экономическими условиям", — сказано в статье.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. После этого западные страны начали вводить санкции в отношении России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что РФ заблаговременно готовилась к возможным сложностям.

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