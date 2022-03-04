Экономика США пострадала даже без ответных мер России

Санкции против России бьют по незащищённым слоям населения США даже и без введения ответных мер, считают иностранные трейдеры сырьевых товаров.

В США продолжает нарастать напряжение по поводу принятия всё более безумных санкций, связанных со спецоперацией на Украине. Меры против РФ негативно отражаются на экономике Америки.

Как сообщает издание "Экономическое обозрение", из-за стремительного роста цен на топливо в США на фоне высокой инфляции, президент Джозеф Байден принял решение "распечатать" национальный нефтяной резерв еще на 30 миллионов баррелей "черного" золота. Сделано это было, чтобы Европа не испытывала дефицит в сырье.

Парламентарии США разработали законопроект о введении моратория на импорт российского газа, нефти, угля и СПГ в Штаты, что спровоцирует резкий скачок цен на бензин и серьёзный дефицит топлива в Америке.

Санкции в отношении ключевого энергетического сектора России грозят напряжением на глобальном энергетическом рынке.

"Этот шаг сделает торговлю с Россией очень сложной. Эти санкции против России окажут невероятное влияние на мировую торговлю и торговое финансирование", — цитирует слова Сары Хант, партнера юридической фирмы HFW, которая работает с трейдерами сырьевых товаров, "ЭО".

Желание экономически задушить Россию убивает мировую глобальную экономику даже без ответных шагов со стороны России.

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