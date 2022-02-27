"Палладиевый удар": контрсанкции России остановят производство машин на Западе

Нет никаких сомнений, что Москва ответит на антироссийские санкции. Автомобильная промышленность США и Европы может оказаться под мощнейшим ударом — Россия контролирует почти половину международного рынка палладия.

После начала Россией спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, на Западе заговорили о новых ограничительных мерах. Всё громче раздаются призывы отключить РФ от международной системы межбанковских переводов SWIFT, а Кремль уже заявил, что готов к принятию собственного пакета контрсанкций, пишет "Новый день".

Россия имеет широкое поле для маневра, занимая позицию главного поставщика газа и нефти в Европу, антисанкции могут привести к беспрецедентному энергетическому кризису, последствия которого растянутся на долгие годы. Но у властей РФ есть ещё один козырь в рукаве: не всем известно, что Россия — мировой лидер по экспорту палладия и занимает 45% международного рынка.

Этот редкоземельный металл очень важен для автомобильной промышленности, он широко используется в производстве катализаторов, снижая выбросы СО в атмосферу. Учитывая обеспокоенность автопроизводителей экологичностью своих моделей, "палладиевый удар" РФ может быть для них фатальным.

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