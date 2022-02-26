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Автор Елена Федорова

Кремль: президент Киргизии Жапаров поддержал Россию в её действиях на Украине

Мир

Лидер Киргизии Садыр Жапаров поддержал действия России по защите мирного населения Донбасса. Глава республики обозначил свою позицию в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кремль: президент Киргизии Жапаров поддержал Россию в её действиях на Украине

"Садыр Жапаров, отметив ответственность Киева за срыв минских договорённостей, выразил поддержку решительных действий российской стороной по защите мирного населения Донбасса", — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.

Ранее Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что украинские военные складывают оружие, никто не хочет гибнуть за режим, который продал суверенитет Украины. Он также отметил, что российская сторона выступает за мир на украинской территории, "которого там нет уже восемь лет".

В четверг, 24 февраля, Путин объявил о проведении специальной военной операции в связи с обострением ситуации в Донбассе.

Украинские СМИ сообщили о начавшихся 24 февраля с 05.00 ракетных обстрелов военных объектов по всей стране. В Минобороны РФ сообщили, что не наносят ударов по населённым пунктам Украины, но планируют выведение из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ при помощи высокоточных средств поражения целей.

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Политолог: «За 8 лет украинцы разуверились в НАТО, США и западных ценностях»
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина киргизия садыр жапаров владимир путин
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