Володин: "Украинские военные складывают оружие и переходят на сторону мира"

Украинские военные складывают оружие, никто не хочет гибнуть за режим, который продал суверенитет Украины, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Об этом Володин заявил в своём Telegram-канале, отметив, что российская сторона выступает за мир на украинской территории, "которого там нет уже восемь лет".

"Украинские военные складывают оружие и переходят на сторону мира. Почему это происходит? Во-первых, никто не хочет гибнуть за режим, который продал суверенитет Украины… Во-вторых, никто не хочет гибнуть за олигархов и националистов… В-третьих, они понимают, что их семьям ничто не угрожает", — написал он в публикации.

Ранее стало известно о перешедших на сторону ДНР бойцах 36-й и 53-й бригад ВСУ.

"Им оказана вся необходимая медицинская помощь, предоставлена горячая пища и чистая одежда. После окончания боевых действий они вернутся домой к своим семьям живыми и здоровыми", — говорится в сообщении Народной милиции ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин также отметил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины стали активнее слагать оружие и сдаваться, понимая бесперспективность сопротивления.

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