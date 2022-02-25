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Автор Юлия Миленина

Глава МИД Лавров раскрыл цель военной спецоперации РФ в Донбассе

Мир

Президент РФ Владимир Путин объявил специальную военную операцию, чтобы освободить жителей Украины от "гнёта нацификации". Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

Глава МИД Лавров раскрыл цель военной спецоперации РФ в Донбассе

На встрече с представителями ДНР и ЛНР дипломат также подчеркнул: украинский народ должен получить право на свободное определение своего будущего.

"В соответствии с нашими союзническими обязательствами президент принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы освободить украинцев от этого гнёта", — приводит слова Лаврова РИА Новости.

В четверг, 24 февраля, глава РФ Путин обратился к нации. Он сообщил, что решил начать военную спецоперацию на Донбассе. С соответствующей просьбой к нему обратились руководители Донецкой и Луганской народных республик.

При этом российский лидер отметил, что лишь Киев будет нести ответственность за возможное кровопролитие.

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Почему на Донбассе русские продолжают воевать с русскими?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина сергей лавров
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