Глава МИД Лавров раскрыл цель военной спецоперации РФ в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин объявил специальную военную операцию, чтобы освободить жителей Украины от "гнёта нацификации". Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

На встрече с представителями ДНР и ЛНР дипломат также подчеркнул: украинский народ должен получить право на свободное определение своего будущего.

"В соответствии с нашими союзническими обязательствами президент принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы освободить украинцев от этого гнёта", — приводит слова Лаврова РИА Новости.

В четверг, 24 февраля, глава РФ Путин обратился к нации. Он сообщил, что решил начать военную спецоперацию на Донбассе. С соответствующей просьбой к нему обратились руководители Донецкой и Луганской народных республик.

При этом российский лидер отметил, что лишь Киев будет нести ответственность за возможное кровопролитие.

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