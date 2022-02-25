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Автор Елена Былкина

Прохор Шаляпин раскритиковал коллег, которым "стыдно за Россию"

Общество

Певца Прохора Шаляпина восхитили слова писателя Михаила Шахназарова, который призвал артистов не стыдится, а "боготворить Россию".

Прохор Шаляпин раскритиковал коллег, которым "стыдно за Россию"

Шоумен не согласен с позицией представителей "творческой элиты", которые заявляют, что им стыдно за нас и нашу страну из-за проводимой спецоперации на Украине.

Шаляпин согласился с Шахназаровым, что лидерам мнений следует стыдиться своего творчества, так как они снимают плохие фильмы и поют плохие песни.

"Да и не стыд это вовсе. Я о вашей неловкости за Россию, наш народ и президента. Это страх. Это боязнь, что завтра всё изменится здесь в России. А так и произойдёт. Не сразу, но произойдёт. Такие дела", — приводит слова писателя Шаляпин.

Подписчики звезды выразили своё мнение на этот счёт.

"Тем, кто пишет, надо вообще запретить петь, пусть на завод идут работать";

"Звёзды наши, что ж вы тогда живёте в России, которая вам всё дала!";

"Ну наконец-то хоть один написал это! Все как говорится понаехали в Россию и всех все устраивает, а то что Донецк и Луганск 8 лет страдают и люди без воды это восемь лет никого не волновало. Наконец-то настал тот день нашёлся человек, а это наш президент! Конечно, никто не хочет войны, но эта проблема должна уже закончиться", — писали фолловеры под постом Шаляпина.

Ранее Максим Галкин, Юрий Дудь, Моргенштерн, Иван Ургант, Валерий Меладзе, Елена Воробей, Сергей Лазарев и другие звёзды выступили с призывом к миру.

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Дудь, Меладзе, Лазарев, Моргенштерн и другие требуют становить войну с Украиной
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы иван ургант моргенштерн максим галкин елена воробей сергей лазарев прохор шаляпин валерий меладзе
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