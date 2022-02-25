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Автор Елена Федорова

Стало известно о потерях в ДНР: 87 жилых домов, среди военных есть погибшие

Мир

В ДНР рассказали о потерях, которые пришлось понести на фоне серьёзного обострения ситуации. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что среди военных есть раненые и погибшие.

Стало известно о потерях в ДНР: 87 жилых домов, среди военных есть погибшие

Лидер республики в эфире "Россия 24" сообщил о военнослужащих, которые пострадали за минувшую ночь.

"К сожалению, должен констатировать, за эту ночь есть и раненные, и погибшие", — сказал Пушилин.

Также РИА Новости передаёт информацию, полученную от представительства ДНР в СЦКК: за девять дней эскалации в ДНР украинские силы повредили 87 жилых домов, 51 объект гражданской инфраструктуры, в том числе 2 медицинских учреждения, 5 образовательных учреждений, 4 объекта критической инфраструктуры, объекты электро, — водо и газоснабжения, а также 4 транспортных средства.

Ранее Пушилин сообщил, что города Донецкой народной республики могут быть освобождены в скором времени.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в связи с обострением ситуации в Донбассе.

Украинские СМИ сообщили о начавшихся 24 февраля с 05.00 ракетных обстрелов военных объектов по всей стране. В Минобороны РФ сообщили, что не наносят ударов по населённым пунктам Украины, но планируют выведение из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ при помощи высокоточных средств поражения целей.

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«Украина – нестабильное государство, которое продолжит распадаться»
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы днр украина денис пушилин
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