Двое учителей стали жертвами обстрела школы в городе Горловка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"По оперативной информации, в результате прямого попадания снаряда ВФУ в школу № 50 по адресу н. п. Горловка, ул. Соколовского, 15, погибли два мирных жителя — учителя, которые работали в данной школе", — говорится в сообщении представительства в Telegram.
В настоящее время обстоятельства гибели педагогов устанавливаются.
Как сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько, обстрелы города со стороны ВСУ начались с раннего утра.
"Новый день в Горловке начался в 5:30 утра новыми обстрелами. Зашумела вся ЛБС и прифронтовые посёлки. По нам работает весь калибр: 82,120,122,125,152. В данный момент под обстрелом Зайцево и Поселок шахты им. Гагарина", — написал Приходько в своём телеграм-канале.
Согласно сведениям Народной милиции ДНР, в Никитовком районе Горловки обстрелу из "Градов" подверглась улица Будённого. Там повреждения получили более десятка домов.
В результате обстрела ВСУ посёлка Комарова в. Горловке обесточены 19 трансформаторных подстанций, в результате чего без света остались более 1500 абонентов. Кроме того, остановили работу три котельные и очистное сооружение.
Накануне, 24 февраля, при обстреле улицы Мамедова в Горловке погиб один мирный житель, пятеро были ранены.
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