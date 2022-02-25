ДНР: двое учителей погибли при обстреле школы в Горловке

Двое учителей стали жертвами обстрела школы в городе Горловка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"По оперативной информации, в результате прямого попадания снаряда ВФУ в школу № 50 по адресу н. п. Горловка, ул. Соколовского, 15, погибли два мирных жителя — учителя, которые работали в данной школе", — говорится в сообщении представительства в Telegram.

В настоящее время обстоятельства гибели педагогов устанавливаются.

Как сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько, обстрелы города со стороны ВСУ начались с раннего утра.

"Новый день в Горловке начался в 5:30 утра новыми обстрелами. Зашумела вся ЛБС и прифронтовые посёлки. По нам работает весь калибр: 82,120,122,125,152. В данный момент под обстрелом Зайцево и Поселок шахты им. Гагарина", — написал Приходько в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям Народной милиции ДНР, в Никитовком районе Горловки обстрелу из "Градов" подверглась улица Будённого. Там повреждения получили более десятка домов.

В результате обстрела ВСУ посёлка Комарова в. Горловке обесточены 19 трансформаторных подстанций, в результате чего без света остались более 1500 абонентов. Кроме того, остановили работу три котельные и очистное сооружение.

Накануне, 24 февраля, при обстреле улицы Мамедова в Горловке погиб один мирный житель, пятеро были ранены.

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