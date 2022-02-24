Пушилин: города Донецкой народной республики в ближайшее время будут освобождены

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что города Донецкой народной республики могут быть освобождены в скором времени.

"Могу сказать, что это совсем скоро закончится… Наши города, города Донецкой народной республики, они в самое ближайшее время будут освобождены", — заявил он в эфире "Россия 24".

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в связи с обострением ситуации в Донбассе.

Украинские СМИ сообщили о начавшихся 24 февраля с 5.00 ракетных обстрелов военных объектов по всей стране. В Минобороны РФ сообщили, что не наносят ударов по населённым пунктам Украины, но планируют выведение из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ при помощи высокоточных средств поражения целей.

Обстановка в Донбассе сильно накалилась 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР заявили об активных атаках со стороны ВСУ. Женщин, детей и пожилых людей из республик оперативно доставляют в соседние российские регионы.

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