Соединённые Штаты увидели и на территории Восточной Украины "зелёных человечков". Как подчеркнула пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, вероятно, это российские солдаты без военной формы.
Официальный представитель администрации подчеркнула, что ведут себя эти люди точно как "военнослужащие" России. То же самое Штаты наблюдали и в 2014 году, пояснила Псаки.
"Мы называли их "маленькими зелёными человечками", потому что они не были в российской военной форме. Сейчас мы знаем, что они находятся по всей Восточной Украине, и они хоть и не в военной форме, но ведут себя точно так, как вели бы себя российские военные", — цитирует пояснение Псаки НТВ.
Что конкретно Белый дом собирается делать с "этой информацией", Псаки не пояснила.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.