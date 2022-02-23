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Автор Екатерина Широкова

Псаки увидела "зелёных человечков" в ЛДНР: "Ведут себя как военные РФ"

Мир

Соединённые Штаты увидели и на территории Восточной Украины "зелёных человечков". Как подчеркнула пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, вероятно, это российские солдаты без военной формы.

Официальный представитель администрации подчеркнула, что ведут себя эти люди точно как "военнослужащие" России. То же самое Штаты наблюдали и в 2014 году, пояснила Псаки.

"Мы называли их "маленькими зелёными человечками", потому что они не были в российской военной форме. Сейчас мы знаем, что они находятся по всей Восточной Украине, и они хоть и не в военной форме, но ведут себя точно так, как вели бы себя российские военные", — цитирует пояснение Псаки НТВ.

Что конкретно Белый дом собирается делать с "этой информацией", Псаки не пояснила.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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