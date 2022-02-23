Псаки отреагировала на слова Трампа о гениальности России: "Восхваляет Путина"

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Штаты предпочитают не слушать тех, кто согласен с позицией российского президента Владимира Путина и "восхваляет" его политические стратегии.

Ранее экс-лидер Америки Дональд Трамп признал действия России "гениальными и умными" в отношении ЛДНР и подчеркнул, что американская сторона могла бы использовать свою военную мощь для обеспечения мира и порядка на южной границе страны.

Однако в Белом доме подобного рода заявления не оценили и посчитали, что Трамп просто "восхваляет" Путина.

"Мы стараемся не принимать советов ни от кого, кто восхваляет Путина и его военную стратегию", — цитирует ответ Псаки пулу журналистов Белого дома ТАСС.

Повлияют ли как-то слова экс-лидера нации на решение республиканцев-конгрессменов в отношении "украинского конфликта", Псаки не уточнила и предложила оставить оценку высказывания Трампа на усмотрение самих партийцев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен