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Автор Екатерина Широкова

Псаки отреагировала на слова Трампа о гениальности России: "Восхваляет Путина"

Мир

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Штаты предпочитают не слушать тех, кто согласен с позицией российского президента Владимира Путина и "восхваляет" его политические стратегии.

Псаки отреагировала на слова Трампа о гениальности России: "Восхваляет Путина"

Ранее экс-лидер Америки Дональд Трамп признал действия России "гениальными и умными" в отношении ЛДНР и подчеркнул, что американская сторона могла бы использовать свою военную мощь для обеспечения мира и порядка на южной границе страны.

Однако в Белом доме подобного рода заявления не оценили и посчитали, что Трамп просто "восхваляет" Путина.

"Мы стараемся не принимать советов ни от кого, кто восхваляет Путина и его военную стратегию", — цитирует ответ Псаки пулу журналистов Белого дома ТАСС.

Повлияют ли как-то слова экс-лидера нации на решение республиканцев-конгрессменов в отношении "украинского конфликта", Псаки не уточнила и предложила оставить оценку высказывания Трампа на усмотрение самих партийцев.

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Трамп отправил Псаки в историю
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия джен псаки дональд трамп владимир путин
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Псаки отреагировала на слова Трампа о гениальности России: "Восхваляет Путина"
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