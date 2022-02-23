Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Штаты предпочитают не слушать тех, кто согласен с позицией российского президента Владимира Путина и "восхваляет" его политические стратегии.
Ранее экс-лидер Америки Дональд Трамп признал действия России "гениальными и умными" в отношении ЛДНР и подчеркнул, что американская сторона могла бы использовать свою военную мощь для обеспечения мира и порядка на южной границе страны.
Однако в Белом доме подобного рода заявления не оценили и посчитали, что Трамп просто "восхваляет" Путина.
"Мы стараемся не принимать советов ни от кого, кто восхваляет Путина и его военную стратегию", — цитирует ответ Псаки пулу журналистов Белого дома ТАСС.
Повлияют ли как-то слова экс-лидера нации на решение республиканцев-конгрессменов в отношении "украинского конфликта", Псаки не уточнила и предложила оставить оценку высказывания Трампа на усмотрение самих партийцев.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.