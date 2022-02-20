США не признают независимость Донбасса ради предотвращения войны, заявил Блинкен

США не признают российский статус Крыма или независимость Донбасса, чтобы предотвратить "большую войну", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с телеканалом CBS.

Накануне этот телеканал сообщил, что армия России якобы "получила приказ" "вторгнуться" на Украину. При этом СМИ не представило никаких доказательств.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко

заявил, что украинская армия обстреливает из артиллерийских орудий территорию республики. Он считает, что Вооружённые силы Украины готовятся к нападению.

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