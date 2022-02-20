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Автор Игорь Рябов

США не признают независимость Донбасса ради предотвращения войны, заявил Блинкен

Мир

США не признают российский статус Крыма или независимость Донбасса, чтобы предотвратить "большую войну", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с телеканалом CBS.

Накануне этот телеканал сообщил, что армия России якобы "получила приказ" "вторгнуться" на Украину. При этом СМИ не представило никаких доказательств.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко
заявил, что украинская армия обстреливает из артиллерийских орудий территорию республики. Он считает, что Вооружённые силы Украины готовятся к нападению.

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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