Армия Украины обстреливает из арторудий Луганскую Народную Республику

Украинская армия обстреливает из артиллерийских орудий территорию Луганской Народной Республики по всей линии соприкосновения, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, артиллерийские обстрелы населённых пунктов республики свидетельствуют о том, что Вооружённых сил Украины готовятся наступать.

Ранее телеведущая американского телеканала CBS сообщила, что российская армия якобы "получила приказ" из Москвы на "вторжение". При этом средство массовой информации не представило никаких доказательств.

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