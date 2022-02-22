Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко внёс в парламент законопроект о прекращении дипломатических отношений с Россией.
Гончаренко обвинил РФ в усугублении агрессии против Украины. По его словам, сначала президент России Владимир Путин "оккупировал Крым", после чего "начал" войну в Донбассе.
"Вчерашним признанием (ДНР и ЛНР. — Прим. ред.) Путин, по сути, сам прекратил дипломатические отношения с нами", — написал Гончаренко в Telegram.
В этот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатические отношения с Россией надо было разорвать ещё в 2014 году. Киев намерен принять это решение сейчас, поскольку оно отвечает интересам Украины, отметил Кулеба. Он констатировал, что отношения между двумя странами "опустились ниже дна".
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.