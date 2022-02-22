В Раду внесли законопроект о прекращении дипотношений с Россией

Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко внёс в парламент законопроект о прекращении дипломатических отношений с Россией.

Гончаренко обвинил РФ в усугублении агрессии против Украины. По его словам, сначала президент России Владимир Путин "оккупировал Крым", после чего "начал" войну в Донбассе.

"Вчерашним признанием (ДНР и ЛНР. — Прим. ред.) Путин, по сути, сам прекратил дипломатические отношения с нами", — написал Гончаренко в Telegram.

В этот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатические отношения с Россией надо было разорвать ещё в 2014 году. Киев намерен принять это решение сейчас, поскольку оно отвечает интересам Украины, отметил Кулеба. Он констатировал, что отношения между двумя странами "опустились ниже дна".

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