Госдеп: дипломаты США будут ездить в Польшу только на "ночёвку"

Американские дипломаты будут выезжать с Украины в Польшу на ночь, а потом возвращаться обратно в Незалежную, говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. По сообщению госсека, такое решение принято из "соображений безопасности".

Ранее Госдепартамент объявил эвакуацию сотрудников своей дипмиссии на восток из-за якобы угрозы "вторжения" России в Незалежную. Однако, как разъяснил Блинкен, дипломаты будут покидать страну только на ночь.

"Персонал Госдепартамента, находящийся в настоящее время во Львове, будет проводить ночь в Польше. Наши сотрудники будут регулярно возвращаться, чтобы продолжать свою дипломатическую работу на Украине и предоставлять неотложные консульские услуги", — цитирует заявление госсекретаря ТАСС.

Ранее власти США призвали своих граждан незамедлительно покинуть России из-за якобы угроз "терактов". В свою очередь, американцы нелестно восприняли подобные заявления и потребовали от Госдепа доказательств.

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