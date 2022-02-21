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Автор Екатерина Широкова

Американцев взбесили слова посольства США об "угрозе терактов в РФ": "Смешно!"

Мир

Граждане США отреагировали на предупреждение американского посольства в Москве об "угрозе терактов" и призыв покинуть Россию. Пользователи Сети потребовали от Госдепа более "проверенной информации".

Американцев взбесили слова посольства США об "угрозе терактов в РФ": "Смешно!"

Ранее на сайте дипмиссии появилось сообщение о том, что якобы в России сохраняется "угроза терактов" в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.

При этом ведомство сослалось на источники в СМИ, что и стало триггером для нелесных "ретвитов" и комментариев.

"По сообщениям СМИ…". Я ожидаю более точной и достоверной информации от своего правительства", — пишет Хосе Дейнес.

Некоторые пользователи попросили "объяснить подробнее", но вместо этого получили очередную ссылку на якобы информацию журналистов.

"Согласно источникам СМИ…. Я не знал, что Госдепартамент опирается на источники СМИ… Это смешно", — резюмировал Михаил Якобсон.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявления посла США в РФ о том, что в дипмиссии стало не хватать людей. Как подчеркнул Джон Салливан, если Россия не перестанет высылать американских дипломатов из страны, это грозит ведомству "нарушениями в работе".

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США предупреждают о терактах в России
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия госдеп сша
Новости
Американцев взбесили слова посольства США об "угрозе терактов в РФ": "Смешно!"
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