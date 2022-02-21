Politico: Салливан заявил, что Россия усложняет работу посольства США в Москве

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что если российская сторона продолжит высылать американских дипломатов из Москвы, это может усложнить работу ведомства. Как подчеркнул представитель дипмиссии, беспокоится он и о безопасности.

Как подчеркнул посол, речь идёт и о других сотрудниках. К примеру, представитель американской дипмиссии в Москве пожаловался, что визы могут не выдать рабочим, которые бы могли следить за "инфраструктурой" и пожаловался на плохую работу лифтов, проблемы с генераторами и водяными насосами в здании.

"Если российские власти продолжат высылки, посольству будет очень сложно продолжать безопасно функционировать", — заявил Салливан в беседе с Politico.

При этом посол подчеркнул, что ему нравится работа и "извиняться ему не за что".

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