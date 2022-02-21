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Автор Ольга Лебедева

МИД РФ: мы не поняли - нам США террористами угрожают?

Политика

В воскресенье посольство США в Москве предупредило всех американцев, находящихся в России, о необходимости начать эвакуацию "своими силами", не рассчитывая на помощь правительства своей страны.

МИД РФ: мы не поняли - нам США террористами угрожают?

А ещё рекомендовало им "держаться подальше от торговых центров, поездов, станций метро и других общественных мест в крупных городах из — за угроз нападений”, что побудило Москву задаться вопросом, не является ли это косвенной угрозой терроризма со стороны Вашингтона.

"По данным СМИ, поступали угрозы нападений на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места массового скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург", — говорится в сообщении миссии США в России, в котором американцам даны инструкции "избегать толпы ”,"оставаться начеку в местах, часто посещаемых туристами” и "иметь планы эвакуации, не полагаясь на помощь правительства США”.

Российский МИД уверен: это предупреждение Вашингтона — повод задуматься.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова в Telegram задалась вопросом:

"уведомило ли посольство США российские власти об этой предполагаемой угрозе, и если нет, то как это понимать?”

То есть, не стоит ли расценивать это "предупреждение" американских дипломатов, как косвенную угрозу терроризма со стороны Вашингтона?

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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