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Автор Ольга Лебедева

США переносит своё посольство на Украине в Польшу — их гонит страх

Мир

Госдепартамент США снова эвакуирует сотрудников посольства с Украины, на этот раз перемещая их через границу в Польшу из-за опасений, что Россия начнет-таки атаку на Киев.

Об этом сообщает Bloomberg News.

Напомним, ровно неделю назад Вашингтон переместил своё посольство во Львов из Киева, сославшись на якобы "резкое ускорение наращивания российских сил” вблизи границ Украины.

Теперь же, как сообщила репортёр Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на "собственные источники", администрация президента Джо Байдена приказала всем оставшимся сотрудникам Госдепартамента, пребывающим на Украине, вообще покинуть страну.

 

К слову, ранее официальные лица США призвали американских граждан на Украине покинуть страну, заявив, что для них организован перевалочный пункт в Польше.

На прошлой неделе эвакуация посольства из Киева, как сообщается, включала уничтожение компьютерных систем и средств связи из-за опасения, что оборудование может попасть в руки "российских сил".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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