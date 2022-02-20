В Китае объяснили, зачем США нужна Украина: "Козырь для сдерживания РФ"

США специально спровоцировали украинский кризис, чтобы в дальнейшем использовать его как козырь для сдерживания РФ. Об этом заявил вице-президент Китайского университета иностранных дел Ван Фан.

По его словам, американским политикам "наплевать" на то, что чувствуют украинцы, передаёт Хуаньцю шибао.

"Украина остаётся козырем, который можно выкинуть в любой момент", — убеждён специалист.

Ван Фан напомнил, что в преддверии предполагаемой даты "вторжения" РФ на Украину лидер США Джозеф Байден отклонил приглашение Владимира Зеленского посетить Киев.

Кроме того, он подчеркнул: кризис вокруг Украины позволяет Штатам укреплять Североатлантический альянс и противостоять введению в эксплуатацию "Северного потока-2".

Вице-президент Китайского университета иностранных дел предположил, что вскоре США инициируют новые беспорядки на территории Украины, а западные СМИ продолжат писать об угрозе "вторжения" российских военнослужащих.

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