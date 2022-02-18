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Автор Юлия Миленина

Политик Суслов заподозрил РФ и США в совместной борьбе против Украины

Мир

США и Россия объединились, чтобы "давить" фактическим введением экономических санкций в отношении Украины. Такое мнение выразил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

Политик Суслов заподозрил РФ и США в совместной борьбе против Украины

Он разглядел заговор между Штатами, Европой и РФ, которые, по его мнению, стремятся дестабилизировать ситуацию на Украине, передаёт телеканал "Наш".

"Американцы просто вместе с европейцами и Россией давят фактическим введением экономический санкций против Украины. Они на нас давят! Владимир Зеленский, если он умный, не должен упираться дальше", — сказал Суслов.

Экс-министр экономики Украины считает, что глава государства не сможет противостоять одновременно коллективному Западу и РФ. Он убеждён: если ничего не изменится, то Киев общими усилиями быстро обанкротят.

Ранее украинский экономический эксперт Юрий Гаврилечко нашёл способ отомстить Западу за истерию вокруг якобы планируемого вторжения России. По его словам, Украина может прекратить выплаты по внешним долгам, сославшись на форс-мажорные обстоятельства.

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