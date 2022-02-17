Минфин США заявил о глобальных последствиях санкций против России

Санкции, которые предполагается ввести против РФ в случае её вторжения на Украину, будут иметь также глобальные последствия, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

По её словам, Вашингтон с партнёрами в ЕС готовит пакет санкций, нацеленных против физлиц и компаний в финансовом секторе. Кроме того, они, возможно, затронут "контроль над экспортом". Йеллен отметила, что на Западе хотят, чтобы введение ограничительных мер влияло только на РФ.

"Однако мы признаём, что эти санкции будут иметь и глобальные последствия", — цитирует американского министра ТАСС.

Глава Минфина указала на возможное влияние санкций на энергетические рынки в связи важной ролью РФ как поставщика нефти и газа. В связи с этим Йеллен заявила, что США и их союзники работают над тем, чтобы минимизировать возможные негативные последствия.

При этом, говоря о предстоящей поездке вице-президента США Камалы Харрис на Мюнхенскую конференцию по безопасности, министр финансов сообщила, что Вашингтон пока не подготовил конкретных предложений по смягчению последствий вероятного введения новых антироссийских санкций для ЕС.

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