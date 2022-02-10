Глава МИД Британии предупредила о последствиях вторжения РФ на Украину

В случае вторжения РФ на Украину власти Великобритании с их союзниками отреагируют на него введением жёстких антироссийских санкций, заявила глава британского МИД Лиз Трасс.

"Великобритания и наши союзники в этом случае введут против России жёсткие санкции, затрагивающие как отдельных лиц, так и институты", — цитирует РИА Новости заявление Трасс по итогам состоявшейся в Москве встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Глава британского МИД напомнила также о намерении Вашингтона в случае "российской агрессии" в отношении Киева добиться того, чтобы проект "Северный поток-2" не был реализован. Трасс отметила важность донесения этой угрозы до российских властей.

"Мы также должны чётко дать понять, что "Северный поток — 2" не заработает", — приводит слова британского министра ТАСС.

Вместе с тем Трасс отметила, что целью её визита является обсуждения альтернативных путей разрешения ситуации вокруг Украины.

"Я сегодня приехала сюда, чтобы обсуждать альтернативный путь, который может выбрать Россия",- сказала глава британского МИД.

Ранее Трасс представила в британском парламенте законопроект, предусматривающий возможность заморозки активов российских компаний в случае эскалации конфликта на Украине.

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