EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

МИД РФ: Москва ответит на британские санкции против российского бизнеса

Мир

Возможное введение Лондоном санкций против российского бизнеса не будет оставлено Москвой без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД РФ: Москва ответит на британские санкции против российского бизнеса

По её словам, в РФ обратили внимание на заявление британского МИД Великобритании о законопроекте, предусматривающем новые основания для введения санкций против российских физических и юрлиц.

"Если анонсированные санкции будут вот так огульно распространяться на любые российские компании, как об этом заявила британская сторона,… наша ответная реакция последует", — цитирует Захарову РИА Новости.

По мнению представителя МИД РФ, возможное введение антироссийских санкций будет серьёзно препятствовать развитию торгово-экономических связей между двумя странами. Кроме того, новые ограничительные меры подорвут инвестпривлекательность Британии и создадут угрозу её собственному крупному бизнесу.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс представила в парламенте страны законопроект, предусматривающий возможность заморозки активов компаний из РФ. По словам министра, попавшим под санкции будет закрыт въезд в страну. Кроме того, британский бизнес не сможет проводить с ними транзакции. Предполагается, что представленный Трасс законопроект могут принять к 10 февраля.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почему западные санкции НЕ РАБОТАЮТ? Простой ответ
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы мария захарова великобритания
Новости
В США недовольны спокойствием Зеленского: "Перестал верить в нападение РФ"
Политолог объяснил, что означают три "самолета судного дня" в воздухе
Зеленский согласился на встречу с Путиным в Турции, заявил Эрдоган
Собянин назвал "запредельным" суточное число заражений COVID-19 в Москве
Названы претенденты на должность следующего генсека НАТО
Роднина заявила, что не смотрит командный турнир по фигурному катанию на Играх
Турист облетел Крым с портретом Сталина на вертолёте
Дмитрий Губерниев рассказал подробности конфликта с украинским журналистом на ОИ
Путин медлит с "нападением" на Украину: почему, объяснил экс-сотрудник Госдепа
Фигурист из США ударил россиянку по голове: провокация или случайность?
Последние материалы
Зеленский согласился на встречу с Путиным в Турции, заявил Эрдоган
Собянин назвал "запредельным" суточное число заражений COVID-19 в Москве
Названы претенденты на должность следующего генсека НАТО
Роднина заявила, что не смотрит командный турнир по фигурному катанию на Играх
Турист облетел Крым с портретом Сталина на вертолёте
Дмитрий Губерниев рассказал подробности конфликта с украинским журналистом на ОИ
Россия и Китай близки к решению вопроса о мировом господстве
Путин медлит с "нападением" на Украину: почему, объяснил экс-сотрудник Госдепа
Фигурист из США ударил россиянку по голове: провокация или случайность?
МИД РФ: Москва ответит на британские санкции против российского бизнеса
Популярное
Экономика и бизнес
"Мы не поняли, за что?!": Литву возмутил ответ Белоруссии на санкции

Решение Минска запретить транзит ряда товаров из Литвы возмутило Вильнюс. Ранее литовские власти запретили транзит белорусских товаров. Но это, понятно, другое.

"Мы не поняли, за что?!": Литву возмутил ответ Белоруссии на санкции
Третьяков: Эрдоган доигрался — особым отношениям с Москвой конец
Политика. Новости и аналитика
Третьяков: Эрдоган доигрался — особым отношениям с Москвой конец
Шоу-бизнес
Леонид Якубович впервые вывел в свет свою "скрытую" супругу
Политика. Новости и аналитика
Боится ли Путин Кадырова, рассказали в Кремле
Любовь Степушова Россия и Китай близки к решению вопроса о мировом господстве Любовь Степушова Анастасия Жукова Под надзором электронных глаз: "Никто не проскочит, никто не пройдёт!" Анастасия Жукова Василий Амирджанов В фото на фоне храмов усмотрели угрозу государственности Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Самолёт Путина столкнулся с трудностями перед приземлением в Пекине
Мир. Новости мира
Новый тренд: беженцы хлынули на польско-белорусскую границу через Россию
Санкции бьют по Западу бумерангом и учат сговорчивости
Экономика и бизнес
Санкции бьют по Западу бумерангом и учат сговорчивости
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников