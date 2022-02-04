Возможное введение Лондоном санкций против российского бизнеса не будет оставлено Москвой без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, в РФ обратили внимание на заявление британского МИД Великобритании о законопроекте, предусматривающем новые основания для введения санкций против российских физических и юрлиц.
"Если анонсированные санкции будут вот так огульно распространяться на любые российские компании, как об этом заявила британская сторона,… наша ответная реакция последует", — цитирует Захарову РИА Новости.
По мнению представителя МИД РФ, возможное введение антироссийских санкций будет серьёзно препятствовать развитию торгово-экономических связей между двумя странами. Кроме того, новые ограничительные меры подорвут инвестпривлекательность Британии и создадут угрозу её собственному крупному бизнесу.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс представила в парламенте страны законопроект, предусматривающий возможность заморозки активов компаний из РФ. По словам министра, попавшим под санкции будет закрыт въезд в страну. Кроме того, британский бизнес не сможет проводить с ними транзакции. Предполагается, что представленный Трасс законопроект могут принять к 10 февраля.
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