МИД РФ: Москва ответит на британские санкции против российского бизнеса

Возможное введение Лондоном санкций против российского бизнеса не будет оставлено Москвой без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, в РФ обратили внимание на заявление британского МИД Великобритании о законопроекте, предусматривающем новые основания для введения санкций против российских физических и юрлиц.

"Если анонсированные санкции будут вот так огульно распространяться на любые российские компании, как об этом заявила британская сторона,… наша ответная реакция последует", — цитирует Захарову РИА Новости.

По мнению представителя МИД РФ, возможное введение антироссийских санкций будет серьёзно препятствовать развитию торгово-экономических связей между двумя странами. Кроме того, новые ограничительные меры подорвут инвестпривлекательность Британии и создадут угрозу её собственному крупному бизнесу.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс представила в парламенте страны законопроект, предусматривающий возможность заморозки активов компаний из РФ. По словам министра, попавшим под санкции будет закрыт въезд в страну. Кроме того, британский бизнес не сможет проводить с ними транзакции. Предполагается, что представленный Трасс законопроект могут принять к 10 февраля.

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