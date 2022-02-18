На Украине придумали, как отомстить Западу за истерию вокруг "вторжения" РФ

Украина может прекратить выплаты по внешним долгам из-за того, что Запад постоянно нагнетает тему о якобы планируемом вторжении РФ, заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

По его словам, Вашингтон уже предлагал Киеву предоставить гарантии суверенных кредитов для поддержки экономических реформ и дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Однако он считает, что кредиты, которые ранее брала Украина, лишь негативно сказывались на жизни государства.

"Единственное разумное, что сейчас должна сделать Украина: пользуясь уникальным случаем, когда о "российском вторжении" пишут западные СМИ, ссылаясь на западные разведки, прекратить обслуживание внешнего долга (равно как и внутреннего), ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства", — написал эксперт в статье для издания "Главред".

Гаврилечко посоветовал властям Украины не отдавать долги Западу, пока угроза войны не пройдёт. Он подчеркнул: если Киев согласится на предложение США по гарантиям, это будет означать, что в случае отсутствия выплат со стороны Украины, кредиты за неё начнут выплачивать Штаты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен