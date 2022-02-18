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Автор Юлия Миленина

На Украине придумали, как отомстить Западу за истерию вокруг "вторжения" РФ

Мир

Украина может прекратить выплаты по внешним долгам из-за того, что Запад постоянно нагнетает тему о якобы планируемом вторжении РФ, заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

На Украине придумали, как отомстить Западу за истерию вокруг "вторжения" РФ

По его словам, Вашингтон уже предлагал Киеву предоставить гарантии суверенных кредитов для поддержки экономических реформ и дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Однако он считает, что кредиты, которые ранее брала Украина, лишь негативно сказывались на жизни государства.

"Единственное разумное, что сейчас должна сделать Украина: пользуясь уникальным случаем, когда о "российском вторжении" пишут западные СМИ, ссылаясь на западные разведки, прекратить обслуживание внешнего долга (равно как и внутреннего), ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства", — написал эксперт в статье для издания "Главред".

Гаврилечко посоветовал властям Украины не отдавать долги Западу, пока угроза войны не пройдёт. Он подчеркнул: если Киев согласится на предложение США по гарантиям, это будет означать, что в случае отсутствия выплат со стороны Украины, кредиты за неё начнут выплачивать Штаты.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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