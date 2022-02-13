На Украине Зеленского обвинили в узурпации власти

Политолог Александр Лазарев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский превратился в "настоящего диктатора", узурпировавшего власть в стране.

В пятницу, 11 февраля Зеленский ввёл санкции против телеканала "Наш", который принадлежит экс-депутату Верховной Рады Евгению Мураеву. Великобритания считает, что бывший парламентарий является главным пророссийским кандидатом в президенты Украины. Мураев назвал преступлением решение властей о санкциях в отношении телеканала.

"Он уничтожил последний островок свободы, на котором можно было говорить правду <…> фактически уничтожил свободу на Украине и граждан страны", — сказал Лазарев в эфире телеканала "НАШ".

Ранее украинские власти запретили вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первого независимого" и UkrLive.

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