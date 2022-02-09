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Автор Юлия Миленина

Мураев: Зеленский сидит "на шпагате", у него два пути — перевыборы или война

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации, у него всего два пути — досрочные выборы или начало войны. Об этом заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев.

Мураев: Зеленский сидит "на шпагате", у него два пути — перевыборы или война

По его словам, украинский лидер понимает, что он "на шпагате". Мураев отметил, что не завидует Зеленскому, так как глава государства сам завёл себя в "угол", передаёт телеканал "Наш".

"Почему Эмманюэлю Макрону была нужна от Зеленского гарантия того, что не будет войны в Донбассе? Потому что у Зеленского сейчас будет всего два выбора — либо досрочные президентские и парламентские выборы, так как он не в состоянии выполнить Минские соглашения, либо начало боевых действий", — сказал политик.

Во вторник, 8 февраля, состоялись переговоры лидеров Франции и Украины. Макрон после встречи с Зеленским сообщил на пресс-конференции в Киеве, что и РФ, и Украина намерены выполнять Минские договорённости, подписанные в феврале 2015 года. По мнению президента Франции, эти соглашения — единственный верный шаг к "устойчивому миру".

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