Мураев: Зеленский сидит "на шпагате", у него два пути — перевыборы или война

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации, у него всего два пути — досрочные выборы или начало войны. Об этом заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев.

По его словам, украинский лидер понимает, что он "на шпагате". Мураев отметил, что не завидует Зеленскому, так как глава государства сам завёл себя в "угол", передаёт телеканал "Наш".

"Почему Эмманюэлю Макрону была нужна от Зеленского гарантия того, что не будет войны в Донбассе? Потому что у Зеленского сейчас будет всего два выбора — либо досрочные президентские и парламентские выборы, так как он не в состоянии выполнить Минские соглашения, либо начало боевых действий", — сказал политик.

Во вторник, 8 февраля, состоялись переговоры лидеров Франции и Украины. Макрон после встречи с Зеленским сообщил на пресс-конференции в Киеве, что и РФ, и Украина намерены выполнять Минские договорённости, подписанные в феврале 2015 года. По мнению президента Франции, эти соглашения — единственный верный шаг к "устойчивому миру".

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