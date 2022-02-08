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Автор Ирина Гусакова

Анатолий Вассерман: "Зеленскому остаётся только одно - признать Украину частью РФ"

Мир

Автор Myśl Polska уверен, что президент Украины Владимир Зеленский попал в "цугцванг" — есть такое понятие в шахматах, когда любой ход только ухудшает позицию игрока. И теперь Зеленский оказался в тупике.

  • Если атаковать Донбасс, то будет "ответка" от России.
  • Если согласиться на требования Кремля, то заклюют оппозиционеры, а Зеленский слишком слаб, чтобы дать ей отпор.
  • Полным бредом выглядели бы и попытки запугать Россию, слишком уж неравны силы.
  • Да и "заморозить" ситуацию в текущем положении тоже не получится, слишком уже много было в последнее время антироссийской истерии вокруг Украины, в том числе с подачи США.

При этом Брюссель и Вашингтон не раз давали понять, что не будут воевать за Украину с Россией, поскольку та не член Альянса, мол, ограничится все только санкциями, то есть и военной помощи Зеленскому тоже ждать не стоит.

Конечно, не стоит исключать, что таким образом США и Англия прощупывают, насколько сильна Россия, а Украина выступает при этом как лакмусовая бумажка. Ведь недаром, когда запахло жареным, англичане отказались отправлять свои войска на Украину. Зеленскому от этого не легче, ему остаётся только наблюдать за битвой титанов со стороны, при этом надеясь на некие преференции.

Зеленский

Минские соглашения — камень преткновения

Украинский эксперт Скаршевский заявил накануне в эфире телеканала "Наш", что Киев всячески будет затягивать урегулирование в Донбассе, при этом все будет списываться на нежелание депутатов принимать поправки в законодательство.

"Зачем ему на будущих президентских выборах миллион, а может даже больше нелояльных избирателей, которые явно проголосуют против него", — указал он.

А лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко даже оставила нецензурное послание Зеленскому, политик выложила пост в Facebook, который проиллюстрировала отрывком из сериала "Слуга народа". В нем герой, то есть сам Зеленский, получает наставление от отца:

"Не про*ри страну, сынок".

В предостережении Тимошенко ясно говорилось, что если Зеленкий согласится на Минские соглашения, то ему лучше сразу попросить политического убежища в России.

Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман видит выход для Зеленского

Логично, что Зеленский попал в западню, из которой ему будет непросто выбраться. Публицист Анатолий Вассерман видит только один выход для украинского президента.

"Мой коллега и партнер Нурали Латыпов отметил, что Владимир Зеленский может передать пост президента Украины Александру Васильевичу Маслякову. У того хотя бы есть опыт руководства серьезной организацией. Но те же проблемы, что у Зеленского, будут и у любого следующего руководителя Украины до тех пор, пока Украина существует как нечто самостоятельное. Поскольку большинство граждан Украины русские, 5/6 граждан Украины — русские. Любой, кто пытается быть хотя бы формально независимым руководителем формально независимой Украины, вынужден действовать против интересов громадного большинства своих сограждан.

Соответственно, какие-то проблемы этим порожденные у него неизбежно будут. И чем дальше, тем больше у него этих проблем будет. Соответственно, единственный способ избежать проблем — это официально признать Украину частью России. Уж не знаю, на равных с Российской Федерацией правах или включить ее в состав Российской Федерации, чтобы воспользоваться управленческими ресурсами. Но до тех пор, пока Украина формально независима, у нее будут проблемы", — пояснил Анатолий Вассерман в интервью Pravda.Ru.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы украина юлия тимошенко анатолий вассерман владимир зеленский
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