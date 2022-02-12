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Автор Валентина Севрюгина

Минобороны обнаружило подлодку США на территории России

Мир

В министерстве обороны России рассказали, что в районе курильского острова Уруп в территориальных водах страны была обнаружена подлодка ВМС США типа "Вирджиния", сообщает РИА Новости.

Минобороны обнаружило подлодку США на территории России

На фоне произошедшего российское ведомство вызвало военного атташе Штатов по вопросам обороны при американском посольстве в Москве.

Позже стало известно, что экипажем фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства против обнаружённой подлодки. Такое решение было принято после того, как иностранный военный корабль проигнорировал требование покинуть территорию России. 

Ранее обозреватель The National Interest Мизоками Кайла заявила, что подводные лодки, которые оснащены суперкавитационными торпедами, не имеют аналогов в мире и остаются только у России. По её словам, США пытаются воссоздать подобное оружие более 20 лет.

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