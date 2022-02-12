Минобороны обнаружило подлодку США на территории России

В министерстве обороны России рассказали, что в районе курильского острова Уруп в территориальных водах страны была обнаружена подлодка ВМС США типа "Вирджиния", сообщает РИА Новости.

На фоне произошедшего российское ведомство вызвало военного атташе Штатов по вопросам обороны при американском посольстве в Москве.

Позже стало известно, что экипажем фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства против обнаружённой подлодки. Такое решение было принято после того, как иностранный военный корабль проигнорировал требование покинуть территорию России.

Ранее обозреватель The National Interest Мизоками Кайла заявила, что подводные лодки, которые оснащены суперкавитационными торпедами, не имеют аналогов в мире и остаются только у России. По её словам, США пытаются воссоздать подобное оружие более 20 лет.

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