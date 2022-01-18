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Автор Светлана Нерадовская

В Китае рассказали о преимуществах России перед Западом

Мир

Россия в определённой степени опережает Запад, об этом можно судить на основании её политических, экономических и военных достижений. Такое мнение выразил Чжао Лун, научный сотрудник Шанхайского института международных исследований в своём материале для издания "Хуаньцю шибао".

В Китае рассказали о преимуществах России перед Западом

"Необходимо осознавать, что источник "устрашающей силы" России в игре с Западом находится в её уникальном географическом положении, экономической структуре, истории, культуре, общественном сознании и дипломатических традициях и имеет очевидные особенности", — написал учёный.

По мнению автора, во-первых, невозможно не отметить новые виды вооружений, представленные Россией. Речь идёт, в частности, о ракетах "Циркон", "Авангард", "Кинжал", подводной лодке "Борей".

Во-вторых, аналитик напомнил о твёрдости стратегической позиции России, при которой она не допустит перехода кого-либо через свои "красные линии".

В-третьих, Лун вспомнил, с каким достоинством и мастерством РФ противостояла санкциям после 2014 года, достаточно легко найдя себе новых торговых партнёров.

В-четвёртых, специалист отметил, что Россия своими непредсказуемыми решениями на международной арене нередко ставит своих оппонентов в тупик, как это было, например, с отправкой военных в Сирию, когда реальные действия, предпринятые РФ, отличались от тех, которые ожидал от неё Запад.

В-пятых, обозреватель не мог обойти вниманием успехи российской дипломатии, которые гарантировали Москве особое место в мировой политике, и то, что она смогла инициировать обсуждение по гарантиям безопасности с США и НАТО.

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Россия сломала правила, по которым привык играть Запад!
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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