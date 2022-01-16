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Автор Юлия Миленина

Песков: РФ и Запад находятся на "совершенно разных треках"

Мир

Россия и Запад находятся на "совершенно разных треках", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков: РФ и Запад находятся на "совершенно разных треках"

По его словам, в ходе переговоров по гарантиям безопасности между Россией, США и НАТО возникло некоторое понимание. Однако, как отметил государственный деятель, разногласия всё ещё сохраняются.

"Мы можем теперь сказать, что остаёмся на разных треках, совершенно на разных треках. И это нехорошо, это вызывает беспокойство", — сказал Песков в интервью CNN, выдержки из которого приводит Bloomberg.

Он потребовал, чтобы США и НАТО дали конкретный ответ на предложения РФ. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул: Запад должен предоставить гарантии невступления Украины в Североатлантический альянс.

9 и 10 января в Женеве состоялись консультации РФ и США по безопасности. Переговоры продолжились в Брюсселе 12 января. В четверг, 13 января, прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Ранее в Кремле сообщали, что американцы ещё не предоставили точных ответов на проекты договорённостей.

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