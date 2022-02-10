Bloomberg: Россия и Европа важны друг для друга, когда речь идёт о нефти

Десятого февраля в издании Bloomberg была опубликована аналитическая статья, в которой сообщается, что Россия и Европа сильно зависят друг от друга, когда речь идёт о нефти.

В материале в буквальном смысле намекают на возможность отказа от российской продукции. При этом в статье неоднократно говорится о том, что Европа и Россия сильно завязаны на вопросах нефти и отказ от сотрудничества с обеих сторон влечёт за собой неприятные последствия.

"Хотя Россия обеспечивает значительную долю импортных потребностей многих европейских стран, она также зависит от них как от рынков сбыта своей нефти. Европейские покупатели, за исключением Турции, получают 65% российского экспорта черноморской нефти и более 90% объёмов, отгружаемых из балтийских портов. В то время как Россия расширяет свой экспорт в Азию с помощью трубопровода к побережью Тихого океана, она не сможет перенаправить какие-либо значимые объёмы по трубопроводу покупателям в Азии, если потоки в западном направлении по какой-либо причине резко сократятся. Так что, если Европа и Запад не купят, часть российской добычи нефти придётся остановить или отправить в дальние плавания на танкерах из Балтийского и Чёрного морей — через европейские воды — в Азию”, — пишет автор статьи Джулиан Ли.

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