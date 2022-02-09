Путин назвал сроки "востребованности" нефти и газа

Природные ресурсы, такие как нефть и газ, будут активно использоваться в течение длительного времени, заявил, выступая на Совете по науке и образованию, президент России Владимир Путин.

По его словам, спрос на углеводороды в мире сохранится ещё на 50 лет.

“Я уже много раз говорил, что отказываться от углеводородов еще рано, - отметил Путин, - но все же мы должны понимать, куда движется человечество”.

По словам главы государства, это особенно важно для экологического благополучия и качества жизни россиян, что является приоритетом.

Президент России, призывающий к поддержанию “баланса интересов” между углеводородным сектором и сектором возобновляемых источников энергии, ранее поручил правительству изучить возможность внедрения альтернативных источников энергии в некоторых регионах страны. Кабинет Министров должен представить предложения к сентябрю.

Ранее Путин также заявил, что Россия достигнет полной углеродной нейтральности к 2060 году, подчеркнув, что для достижения этой цели потребуется много тяжелой работы. Президент также отметил, что важно не превращать климатическую повестку дня в инструмент для решения политических или экономических вопросов.

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