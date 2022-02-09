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Автор Ольга Лебедева

Илон Маск объяснил, почему не стоит верить "традиционным" СМИ

Мир

Генеральный директор Tesla Илон Маск инициировал в Twitter дискуссию на тему работы "традиционных" СМИ:

 

За этим постом быстро последовал другой, уточняющий позицию миллиардера.

"Большинство новостных агентств пытаются ответить на вопрос: "Какие самые худшие вещи происходят сегодня на Земле?" Это большая планета! Очевидно, что где-то в любой момент времени происходят какие-то плохие вещи, но постоянное сосредоточение на них не дает точной картины реальности”, — написал он.

Подписчики активно включились в обсуждение, в ходе которой Маск объяснил своё видение "проблемы":

"Может быть, часть того, почему традиционные СМИ так негативно настроены, заключается в том, что старые привычки трудно отмирают? Они так редко даже пытаются быть позитивными”, — добавил Маск, делясь своим разочарованием по поводу постоянного потока "новостей, которые заставляют человека грустить и злиться”.

При этом магнат согласился с комментатором, который написал, что целевой аудиторией большинства средств массовой информации является "миндалевидное тело нижних 50% человечества”:

"К сожалению, это правда”.

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Илон Маск: гений, бизнесмен или шарлатан?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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