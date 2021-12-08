Нас становится всё меньше: Маск назвал причину грядущей гибели человечества

Илон Маск призвал "одуматься" всех тех, кто считает, что наша планета перенаселена. По его мнению, именно депопуляция, а не перенаселение станет причиной гибели человечества.

По словам гендиректора Tesla, несмотря на то что численность населения Земли приближается к восьми миллиардам, на планете "всё ещё недостаточно людей":

"Я думаю, что одним из самых больших рисков для цивилизации является низкая рождаемость, темпы которой продолжают снижаться, — заявил Маск (сам, к слову, отец шестерых детей) в интервью Wall Street Journal. — Я категорически не согласен с огромным количеством неглупых людей, считающих, что в мире слишком много народу, и утверждающих, что население выходит из-под контроля. Ситуация-то совершенно противоположная”. "Если у людей не будет больше детей, цивилизация рухнет, попомните мои слова”, — предсказал миллиардер.

К слову, данные Всемирного банка показывают, что глобальный уровень рождаемости снижается с 1963 года, с небольшим восстановлением примерно в начале 1980-х годов.

Маск также сказал, что ему не очень нравится идея о том, чтобы "придумать способ жить сверхдолго".

"Это приведет только к застою. Для нас важно умереть, потому что в большинстве случаев люди не меняют своего мнения, а если они будут жить вечно, то мы можем превратиться в очень закостенелое общество, где новые идеи не смогут увенчаться успехом, — сказал бизнесмен, подчеркнув, что он "никого конкретно не имел в виду" и "не высмеивает старение”.

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