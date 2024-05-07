Как вы "убиваете" свой автомат на парковке: шокирующие факты от автоинструктора

Многие владельцы автомобилей с автоматической трансмиссией редко используют стояночный тормоз, полагая, что режим "парковка" на коробке передач полностью его заменяет. В интервью для портала njcar. ru автоинструктор с 15-летним опытом объяснил, как неопытные водители могут повредить автоматическую коробку передач, игнорируя использование стояночного тормоза на парковке.
Режим "парковка" в автоматической коробке передач представляет собой механизм, связанный с выходным валом и шестерней, который блокирует вращение коробки. Когда рычаг коробки передач установлен в позицию "P", специальный штырь фиксирует шестерню.
В то же время стояночный тормоз блокирует колеса автомобиля, сжимая тормозные колодки.
Хотя стояночный тормоз и является более надежным средством удержания автомобиля, это не означает, что режим "парковка" неэффективен. Если автомобиль припаркован на ровной поверхности, использование дополнительных мер не требуется, и можно ограничиться только режимом "парковка".
Однако, останавливаясь на склоне, важно затягивать стояночный тормоз, соблюдая определенную последовательность: сначала нажимаем на тормоз, потом активируем стояночный тормоз, переключаем коробку в "нейтраль", отпускаем основной тормоз и только потом ставим коробку в режим "парковка".
Таким образом, основная нагрузка перекладывается на стояночный тормоз, что снижает нагрузку на механизм блокировки в коробке передач и увеличивает его срок службы.
Для трогания с места процесс обратный: нажимаем основной тормоз, освобождаем стояночный тормоз, переводим коробку в режим "драйв", отпускаем тормоз и начинаем движение.
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