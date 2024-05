Как вы "убиваете" свой автомат на парковке: шокирующие факты от автоинструктора

Your browser does not support the audio element.

Многие владельцы автомобилей с автоматической трансмиссией редко используют стояночный тормоз, полагая, что режим "парковка" на коробке передач полностью его заменяет. В интервью для портала njcar. ru автоинструктор с 15-летним опытом объяснил, как неопытные водители могут повредить автоматическую коробку передач, игнорируя использование стояночного тормоза на парковке.

Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0