Похудение без запретов: умные стратегии для употребления мучных продуктов, которые не вызовут набора веса

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Секреты диетологов: как употреблять мучные изделия, не прибавляя в весе

1:12
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Современная диетология отстаивает принцип отказа от жестких запретов на определенные продукты и от деления еды на "хорошую" и "плохую". Такой подход может привести к срыву, набору веса и проблемам с пищевым поведением. Вместо этого, рекомендуется уменьшать гликемический индекс продуктов, выбирая альтернативы с низким ГИ, такие как хлеб из цельнозерновой муки с добавками. Добавление белковых продуктов к углеводам также помогает снизить скорость усвоения глюкозы.

Секреты диетологов: как употреблять мучные изделия, не прибавляя в весе
Фото: flickr.com by Borya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Движение после еды снижает вредные эффекты калорийной пищи на фигуру. Подсчет калорий может быть эффективным способом контроля веса, хотя специалисты предостерегают от излишнего фокуса на этом. Важно также обращать внимание на состав продуктов, избегая изделий с излишним количеством сахара и маргарина.

Использование пряностей и специй может помочь справиться с желанием сладкого и мучного, снижая потребление калорийной выпечки. Однако, следует помнить о мере и умеренности в употреблении пищи, а также об уникальных потребностях и реакциях организма.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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