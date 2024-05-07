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Как сменить страховую компанию по ОМС и зачем это может понадобиться

Banki.ru: россияне имеют право выбирать страховую компанию по ОМС

Страхование

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) позволяет всем гражданам России получать медицинскую помощь в государственных учреждениях по всей стране. Оформляется он бесплатно в любой страховой компании, работающей в системе ОМС. Однако список таких страховых компаний может варьироваться в зависимости от региона. Banki.ru рассказали, как сменить страховщика по ОМС, когда это может потребоваться и что для этого нужно сделать.

Banki.ru: россияне имеют право выбирать страховую компанию по ОМС
Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Можно ли сменить страховую компанию по ОМС

Согласно Федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании в РФ», смена страховой компании по ОМС возможна, но не чаще одного раза в год. При этом подать заявление о смене страховщика необходимо не позднее 1 ноября текущего года.

Из этого правила есть два исключения:

  • переезд в другой регион;
  • ликвидация страховой компании.

В этих случаях сменить страховщика по ОМС можно, даже если с момента заключения договора прошло менее года.

Есть ли разница, в какой страховой компании оформить полис ОМС

Набор медицинских услуг по полису ОМС одинаков для всех граждан России. Страховая компания обязана оплачивать медицинскую помощь, контролировать её объёмы, качество и сроки, а также защищать интересы застрахованных.

Однако качество работы страховых компаний может различаться. Например, при возникновении спорных ситуаций с медицинской организацией страховая компания может оказать помощь в разрешении спора или остаться в стороне. Поэтому важно подобрать надёжного страховщика.

Как сменить страховую компанию по ОМС

  • Определитесь со страховой компанией до 1 ноября текущего года и обратитесь к ней с заявлением о переходе. Следующая смена страховой компании будет возможна не раньше чем через год.
  • Проверьте наличие компании в перечне, осуществляющей деятельность в сфере ОМС в вашем регионе. Список можно найти на сайте территориального фонда ОМС.
  • Подайте заявление в новую компанию. Заявление должно содержать ваши персональные данные, информацию о выбранной страховой компании и дату, с которой вы хотите начать пользоваться её услугами. Подать заявление можно в офисе страховой компании или через МФЦ.
  • Предоставьте необходимые документы: паспорт или свидетельство о рождении, СНИЛС. Заявление за ребёнка подаёт родитель или законный представитель.

Страховая компания рассматривает заявление в течение 30 дней, но новый полис ОМС обычно выдаётся быстрее.

Важно: после смены страховой компании не забудьте уведомить об этом своё медицинское учреждение.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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