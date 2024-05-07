Как сменить страховую компанию по ОМС и зачем это может понадобиться

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) позволяет всем гражданам России получать медицинскую помощь в государственных учреждениях по всей стране. Оформляется он бесплатно в любой страховой компании, работающей в системе ОМС. Однако список таких страховых компаний может варьироваться в зависимости от региона. Banki.ru рассказали, как сменить страховщика по ОМС, когда это может потребоваться и что для этого нужно сделать.
Согласно Федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании в РФ», смена страховой компании по ОМС возможна, но не чаще одного раза в год. При этом подать заявление о смене страховщика необходимо не позднее 1 ноября текущего года.
Из этого правила есть два исключения:
В этих случаях сменить страховщика по ОМС можно, даже если с момента заключения договора прошло менее года.
Набор медицинских услуг по полису ОМС одинаков для всех граждан России. Страховая компания обязана оплачивать медицинскую помощь, контролировать её объёмы, качество и сроки, а также защищать интересы застрахованных.
Однако качество работы страховых компаний может различаться. Например, при возникновении спорных ситуаций с медицинской организацией страховая компания может оказать помощь в разрешении спора или остаться в стороне. Поэтому важно подобрать надёжного страховщика.
Страховая компания рассматривает заявление в течение 30 дней, но новый полис ОМС обычно выдаётся быстрее.
Важно: после смены страховой компании не забудьте уведомить об этом своё медицинское учреждение.
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