Маша из "Ворониных" рассказала о проваленных пробах в продолжении сериала: "Сказали больше страсти"

Актриса Мария Ильюхина, известная по роли девочки Маши из сериала "Воронины", изобразила пробы, после которых её забраковали.
Звезда "Ворониных" Мария Ильюхина повторила проваленные кинопробы. Она рассказала, что по сюжету в продолжении сериала Маша стала избалованной девушкой, которая не умеет и не хочет готовить своему избраннику.
Актриса отметила, что её заставили играть роль определённым образом, хотя у неё было другое видение актёрской подачи.
"Сказали больше страсти, больше секса. Я ответила: "Ну ладно. Как хотите", — объяснила Мария.
Ранее Мария Ильюхина пожаловалась на то, что ей не дали роль в сериале "Воронины". Авторы сериала заверили, что актриса была на пробах, после которых решили искать ей замену.
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