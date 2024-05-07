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Маша из "Ворониных" рассказала о проваленных пробах в продолжении сериала: "Сказали больше страсти"

Маша из "Ворониных" повторила неудавшиеся пробы в сериал

0:51
Шоу-бизнес

Актриса Мария Ильюхина, известная по роли девочки Маши из сериала "Воронины", изобразила пробы, после которых её забраковали.

Маша из "Ворониных" повторила неудавшиеся пробы в сериал
Фото: https://www.instagram.com/maria_iliukhina by Инстаграм Марии Ильюхиной is licensed under public doman

Звезда "Ворониных" Мария Ильюхина повторила проваленные кинопробы. Она рассказала, что по сюжету в продолжении сериала Маша стала избалованной девушкой, которая не умеет и не хочет готовить своему избраннику.

Актриса отметила, что её заставили играть роль определённым образом, хотя у неё было другое видение актёрской подачи.

"Сказали больше страсти, больше секса. Я ответила: "Ну ладно. Как хотите", — объяснила Мария.

Ранее Мария Ильюхина пожаловалась на то, что ей не дали роль в сериале "Воронины". Авторы сериала заверили, что актриса была на пробах, после которых решили искать ей замену.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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