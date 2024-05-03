Звезда "Ворониных" Мария Илюхина вышла из себя из-то того, что ей нашли замену продолжении сериала

Звезда "Ворониных" Ильюхина обиделась на то, что ее не позвали в продолжение сериала

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Актриса и звезда сериала "Воронины" Мария Ильюхина, на протяжении многих лет исполнявшая роль Маши, заявила, что ее не позвали участвовать в продолжении проекта.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Марии Илюхиной в Инстаграм is licensed under public domain

Так, девушке стало известно о старте съемок сериала под новым названием "Костя-Вера", при чем узнала она о проекте не самым приятным способом.

"Меня решили не уведомлять об этом. А самый кринж этой ситуации в том, что я увидела референс со своей фотографией и надпись, что ищут актрису на мою же роль", — написала она в блоге.

Помимо этого ей в руки попал сценарий, который строится вокруг ее персонажа. Ильюхина отмечает, что была бы рада вернуться в проект, тем более ее ждали многочисленные поклонники. В завершение она назвала случившееся предательством.

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