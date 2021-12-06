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Палеонтолог привёл аргументы того, что человечество скоро вымрет, как вид

Эврика

"В развитии любого вида, даже тех, которые кажутся процветающими, наступает время, когда вымирание будет неизбежным, — считает палеонтолог Генри Джи, — независимо от того, что они могут сделать, чтобы предотвратить это".

Палеонтолог привёл аргументы того, что человечество скоро вымрет, как вид

Он в статье, опубликованной на портале Scientific American, объяснил, что обычно это вызвано "потерей среды обитания".

"Виды, наиболее подверженные риску, — это те, которые доминируют в определенных местах обитания за счет других, которые, как правило, из-за этого мигрируют и поэтому распространяются более тонко. Люди занимают более или менее всю планету, и мы доминируем на ней. Поэтому homo sapiens, возможно, уже является ходячим мертвым видом", — предполагает палеонтолог.

В качестве подтверждения своей теории Джи приводит "знаки, которые не стоит игнорировать" (их описал ещё в 1960-х годах Пол Эрлих в книге "Демографическая бомба"):

  • чтобы обеспечить "простор для миграции вытесняемых видов", рождаемость "доминирующих" начинает снижаться;
  • уровень рождаемости опускается ниже уровня смертности.

"Спустя полвека угроза ядерного уничтожения утратила свою неизбежность. Что касается перенаселенности, то сейчас на земле проживает более чем в два раза больше людей, чем в 1968 году, и они делают это (в очень широком смысле) в большем комфорте и достатке, чем кто-либо подозревал, — пояснил он. — А, согласно прогнозам, численность населения сократится в течение нескольких лет".

Обречено ли человечество?

"Как палеонтолог, я придерживаюсь дальновидности. Виды млекопитающих, как правило, довольно быстро появляются и исчезают, появляясь, процветая и исчезая примерно через миллион лет. Летопись окаменелостей указывает на то, что Homo sapiens существует уже 315 000 лет или около того, но большую часть этого времени этот вид был редким-настолько редким, что он был близок к исчезновению, возможно, не один раз".

Сейчас же, по мнению учёного, предпосылки "вымирания вида" очевидны:

  • как биологический вид homo sapiens чрезвычайно одинаков, а отсутствие генетической изменчивости не способствует выживанию видов;
  • низкие показатели рождаемости могут быть следствием загрязнения окружающей среды, то есть ухудшения условий жизни;
  • экономические причины — "политики стремятся к неуклонному экономическому росту, но это не является устойчивым в мире, где ресурсы ограничены";
  • прогресс в области прав женщин, все больше и больше выводящий их на рынок труда, что привело уже к уменьшению количества детей.

"Я подозреваю, что человеческая популяция настроена не только на сокращение, но и на коллапс — и скоро", — резюмирует палеонтолог.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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