Палеонтологи выяснили, что помогло волкам пережить ледниковый период

Изменив тип питания, серые волки смогли выжить в ледниковый период. Это помогло им приспособиться к новым условиям. К такому выводу пришли учёные из Канадского музея под руководством палеонтолога Даниэля Фрейзер, сообщает Phys. Org.

Серые волки переключились с лошадей, которые были их основной добычей в период плейстоцена, на лосей и северных оленей.

Чудеса адаптации

Смена рациона сыграла важную роль в выживании серых хищников. Эти животные в течение тысяч лет переходили от степных экосистем к северным лесам.

А вот родственники серых волков — ужасные волки, жившие в период плейстоцена, вымерли в ледниковый период, так как не нашли другую пищу. В результате ужасные волки вымерли в из-за сокращения поголовья бизонов и лошадей, которые были основной частью их рациона.

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