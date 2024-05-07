Турецкий банк закрывает двери для россиян: открытие счетов теперь под угрозой

Крупнейший банк Турции перестал открывать счета гражданам РФ

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Один из крупнейших банков Турции, DenizBank, практически прекратил открытие счетов для граждан РФ, даже если у них есть местные ВНЖ и прописка.

Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Угроза вторичных санкций со стороны США в отношении банков, работающих в юрисдикциях, дружественных Москве, создала серьёзную системную проблему для российских физических лиц и компаний.

Пока варианты фундаментального, а не временного решения этой проблемы существуют только в теории, в умозаключениях экспертов.

Сейчас одобрение получают лишь 10% заявок на открытие счета — и преимущественно для тех клиентов-россиян, чей депозит превышает 100 тысяч долларов.

В прошлом DenizBank принимал граждан России на обслуживание автоматически, предъявление загранпаспорта было достаточным условием.