Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему собаки так любят поцелуи с хозяином
Banki.ru: россияне имеют право выбирать страховую компанию по ОМС
Секреты диетологов: как употреблять мучные изделия, не прибавляя в весе
Как приготовить домашний кетчуп
Как правильно посадить морковь
Science Robotics: роботы отстают от животных в восприятии окружающей среды
В Дубае борются с нашествием комаров после потопа
Маша из "Ворониных" повторила неудавшиеся пробы в сериал
Настоящий рецепт салата Цезарь
Турецкий банк закрывает двери для россиян: открытие счетов теперь под угрозой

Крупнейший банк Турции перестал открывать счета гражданам РФ

0:53
Экономика

Один из крупнейших банков Турции, DenizBank, практически прекратил открытие счетов для граждан РФ, даже если у них есть местные ВНЖ и прописка.

Крупнейший банк Турции перестал открывать счета гражданам РФ
Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Угроза вторичных санкций со стороны США в отношении банков, работающих в юрисдикциях, дружественных Москве, создала серьёзную системную проблему для российских физических лиц и компаний.

Пока варианты фундаментального, а не временного решения этой проблемы существуют только в теории, в умозаключениях экспертов.

Сейчас одобрение получают лишь 10% заявок на открытие счета — и преимущественно для тех клиентов-россиян, чей депозит превышает 100 тысяч долларов.

В прошлом DenizBank принимал граждан России на обслуживание автоматически, предъявление загранпаспорта было достаточным условием. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой

Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.

Как нужно ходить, чтобы быстрее похудеть: пять несложных правил
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров"
Тактическое ядерное оружие России. Для "западных партнёров" представлен широкий ассортимент
Для садоводов: как формировать шар из петунии?
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова Войны и конфликты дают новые шансы для ДАИШ*  Александр Трубин Европа идёт к гибели: причины и последствия Сергей Лебедев
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Последние материалы
Как приготовить домашний кетчуп
Как правильно посадить морковь
Science Robotics: роботы отстают от животных в восприятии окружающей среды
В Дубае борются с нашествием комаров после потопа
Маша из "Ворониных" повторила неудавшиеся пробы в сериал
Настоящий рецепт салата Цезарь
Съёмки продолжения сериала "Король и Шут" стартуют этой осенью
Фигуристка Туктамышева сообщила, что на лето у неё "грандиозные планы"
Автоинструктор рассказал, как водители "убивают" автомат на парковке
Крупнейший банк Турции перестал открывать счета гражданам РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников