Турецкий банк закрывает двери для россиян: открытие счетов теперь под угрозой

Один из крупнейших банков Турции, DenizBank, практически прекратил открытие счетов для граждан РФ, даже если у них есть местные ВНЖ и прописка.
Угроза вторичных санкций со стороны США в отношении банков, работающих в юрисдикциях, дружественных Москве, создала серьёзную системную проблему для российских физических лиц и компаний.
Пока варианты фундаментального, а не временного решения этой проблемы существуют только в теории, в умозаключениях экспертов.
Сейчас одобрение получают лишь 10% заявок на открытие счета — и преимущественно для тех клиентов-россиян, чей депозит превышает 100 тысяч долларов.
В прошлом DenizBank принимал граждан России на обслуживание автоматически, предъявление загранпаспорта было достаточным условием.
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