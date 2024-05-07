Салат Цезарь: классический рецепт вкуснейшего блюда

Настоящий рецепт салата Цезарь

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат Цезарь — это одно из самых популярных и изысканных блюд, которое завоевало сердца гурманов по всему миру. Его неповторимый вкус и аппетитный вид делают его идеальным выбором для любого случая — будь то семейный ужин, романтический ужин или праздничный стол.

Фото: flickr.com by Jose Nicdao is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мы поделимся с вами лучшим рецептом салата Цезарь, который точно покорит ваши вкусовые рецепторы.

Ингредиенты.

— 1 куриной грудки

— 1 головка салата романо

— 100 г пармезана

— 2 яйца

— 2 зубчика чеснока

— 4 ломтика хлеба

— 2 ст. ложки оливкового масла

— Соль, перец, специи по вкусу

Для заправки:

— 3 ст. ложки майонеза

— 1 ст. ложка горчицы

— 1 ст. ложка лимонного сока

— Соль, перец

Приготовление.

1. Начнем с приготовления куриной грудки. Натрите ее специями, посолите и поперчите. Обжарьте на сковороде с обеих сторон до готовности. Оставьте остывать, затем нарежьте на небольшие кусочки.

2. Для приготовления заправки смешайте майонез, горчицу, лимонный сок, соль и перец. Перемешайте до получения однородной массы.

3. Разогрейте сковороду, добавьте оливковое масло и обжарьте нарезанный хлеб до золотистой корочки. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и обжарьте еще немного.

4. Разложите нарезанный салат романо по тарелке, выложите сверху кусочки обжаренной куриной грудки.

5. Полейте салат заправкой, перемешайте.

6. Посыпьте сверху тертым пармезаном и кубиками обжаренного хлеба с чесноком.