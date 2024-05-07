Салат Цезарь: классический рецепт вкуснейшего блюда

Салат Цезарь — это одно из самых популярных и изысканных блюд, которое завоевало сердца гурманов по всему миру. Его неповторимый вкус и аппетитный вид делают его идеальным выбором для любого случая — будь то семейный ужин, романтический ужин или праздничный стол.
Мы поделимся с вами лучшим рецептом салата Цезарь, который точно покорит ваши вкусовые рецепторы.
Ингредиенты.
— 1 куриной грудки
— 1 головка салата романо
— 100 г пармезана
— 2 яйца
— 2 зубчика чеснока
— 4 ломтика хлеба
— 2 ст. ложки оливкового масла
— Соль, перец, специи по вкусу
Для заправки:
— 3 ст. ложки майонеза
— 1 ст. ложка горчицы
— 1 ст. ложка лимонного сока
— Соль, перец
Приготовление.
1. Начнем с приготовления куриной грудки. Натрите ее специями, посолите и поперчите. Обжарьте на сковороде с обеих сторон до готовности. Оставьте остывать, затем нарежьте на небольшие кусочки.
2. Для приготовления заправки смешайте майонез, горчицу, лимонный сок, соль и перец. Перемешайте до получения однородной массы.
3. Разогрейте сковороду, добавьте оливковое масло и обжарьте нарезанный хлеб до золотистой корочки. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и обжарьте еще немного.
4. Разложите нарезанный салат романо по тарелке, выложите сверху кусочки обжаренной куриной грудки.
5. Полейте салат заправкой, перемешайте.
6. Посыпьте сверху тертым пармезаном и кубиками обжаренного хлеба с чесноком.
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