Всё ещё недостаточно хороши: стало известно, почему роботы не могут сравниться в скорости с животными

В современной робототехнике, несмотря на значительные успехи, роботы все еще не могут сравниться в скорости с быстрыми животными, как показывает анализ более ста исследований.
Проблема не столько в отдельных компонентах, сколько в их интеграции на системном уровне, по словам инженера Каушика Джаярама. Например, робот, вдохновленный тараканами, хотя и быстр, но испытывает трудности с изменением направления и передвижением по неровным поверхностям. Животные же превосходят роботов в восприятии окружающей среды и адаптации благодаря объединению мощности и сенсорики на клеточном уровне.
Исследование, опубликованное в журнале Science Robotics, призвано вдохновить инженеров на создание более гибких и адаптивных роботов, эффективно сочетающих различные элементы, подобно животным системам.
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