Всё ещё недостаточно хороши: стало известно, почему роботы не могут сравниться в скорости с животными

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Science Robotics: роботы отстают от животных в восприятии окружающей среды

0:54
Наука

В современной робототехнике, несмотря на значительные успехи, роботы все еще не могут сравниться в скорости с быстрыми животными, как показывает анализ более ста исследований.

Science Robotics: роботы отстают от животных в восприятии окружающей среды
Фото: commons.wikimedia.org by Manfred Werner - Tsui is licensed under Commons, the free media repository

Проблема не столько в отдельных компонентах, сколько в их интеграции на системном уровне, по словам инженера Каушика Джаярама. Например, робот, вдохновленный тараканами, хотя и быстр, но испытывает трудности с изменением направления и передвижением по неровным поверхностям. Животные же превосходят роботов в восприятии окружающей среды и адаптации благодаря объединению мощности и сенсорики на клеточном уровне.

Исследование, опубликованное в журнале Science Robotics, призвано вдохновить инженеров на создание более гибких и адаптивных роботов, эффективно сочетающих различные элементы, подобно животным системам.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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