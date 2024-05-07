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Сеем морковь: рассказываем, как правильно подготовить грядку

Как правильно посадить морковь

1:16
Садоводство » Советы

Для успешного посева моркови сначала необходимо подготовить грядку. Рыхлую почву создадите, хорошо перекапав землю. Затем обработайте ее Фитоспорином, что особенно важно, если сажаете морковь на то же место. Добавление гумата к "Фитоспорину" также будет полезным. После этого укройте грядку укрывным материалом на ночь. На следующее утро создайте бороздки для посева моркови, располагая их в направлении с севера на юг на расстоянии около 5 см друг от друга.

Как правильно посадить морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Georg Slickers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Хорошо бы начать посев моркови по периметру грядки бархатцами, которые помогут отпугнуть морковную муху. Кроме того, вы можете использовать другие растения, такие как чеснок, лаванда, календула, базилик, тысячелистник, петрушка, кориандр, фенхель, розмарин, шалфей и настурция, чтобы отпугнуть вредителей и улучшить качество почвы.

При посеве моркови важно избегать добавления золы, слишком большого количества азотных удобрений и свежего навоза, чтобы не повредить корнеплоды. Укройте грядку укрывным материалом и следите за поливом, особенно в период активности морковной мухи. 

Как правильно сеять морковь
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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