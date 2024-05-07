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Нашествие комаров в Дубае после дождей: актуальные методы борьбы и рекомендации для туристов

В Дубае борются с нашествием комаров после потопа

1:19
Туризм

В Дубае нарастили меры по борьбе с комарами из-за увеличения их численности после недавних проливных дождей и наводнения в апреле, как сообщают местные СМИ. Эти насекомые не только создают неудобства для жителей и туристов, но и являются переносчиками серьезных заболеваний.

В Дубае борются с нашествием комаров после потопа
Фото: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library by James Gathany is licensed under Public Domain

Для решения этой проблемы, местные власти активно осушают затопленные участки, устанавливают ловушки и применяют инсектицидные растворы для уничтожения личинок комаров.

Журналист с портала TourDom. ru, находящийся в Дубае, подтверждает серьезность проблемы, отмечая наличие комаров как в отеле, так и за его пределами.

В то же время, некоторые отели начали самостоятельно принимать меры против насекомых. Подписчики сообщества "Крыша ТурДома" делают разные отзывы: некоторые жалуются на сильный запах инсектицидов, другие не заметили комаров, возможно, благодаря ветреной погоде.

Власти предостерегают, что комары могут быть переносчиками таких болезней, как денге, малярия и вирус Зика. Туристам советуют носить одежду с длинными рукавами светлых тонов, использовать репелленты и просить в отелях установить защитные сетки на окна и двери.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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