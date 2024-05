Нашествие комаров в Дубае после дождей: актуальные методы борьбы и рекомендации для туристов

В Дубае нарастили меры по борьбе с комарами из-за увеличения их численности после недавних проливных дождей и наводнения в апреле, как сообщают местные СМИ. Эти насекомые не только создают неудобства для жителей и туристов, но и являются переносчиками серьезных заболеваний.

Фото: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library by James Gathany is licensed under Public Domain