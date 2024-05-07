Почему собаки так любят целоваться: ученые дали ответ

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Почему собаки так любят поцелуи с хозяином

1:20
Зоосфера » Собаки

Все собаки стремятся проявить своему хозяину (и не только ему) знаки внимания через свои "поцелуи".

Почему собаки так любят поцелуи с хозяином
Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Некоторым людям такое поведение может не нравиться из-за опасений за гигиеничность этого акта. Другие люди более толерантны к таким проявлениям животных.

Почему же собаки любят "целоваться" с людьми?

Вкус человека

Люди не любят запах своего пота и стараются избавиться от него, как только возможно, или хотя бы скрыть его. Для животных же этот запах вызывает восторг.

Они не только обожают запах пота своего владельца, но и с удовольствием его облизывают. Любовь Для собаки вариантов выразить свои чувства к хозяину немного, как отмечают эксперты. Поцелуй для них часто является выражением любви, симпатии и других позитивных эмоций.

Это также объясняет, почему собаки могут облизывать других собак и домашних животных.

Инстинкт

С щенячьего возраста собаки знакомятся с языком своей матери, которая помогает им привести себя в порядок. Таким образом, облизывание становится для них признаком заботы.

Когда вы выглядите усталыми или подавленными, ваша собака может подойти к вам с "ласками", пытаясь поднять вам настроение и "привести в порядок".

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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