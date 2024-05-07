Вкуснее магазинной бутылочки: ароматный домашний кетчуп, который легко приготовить в мультиварке

Как приготовить домашний кетчуп

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот домашний кетчуп очень легко приготовить в мультиварке. По вкусу, текстуре и цвету он очень похож на продукт известных брендов.

Фото: freepik.com by Racool_studio is licensed under public domain

Ингредиенты

2 банки измельчённых помидоров

1/2 стакана воды

2/3 стакана белого сахара

3/4 стакана дистиллированного белого уксуса

1 чайная ложка лукового порошка

1/2 чайной ложки чесночного порошка

1,5 чайной ложки соли

1/8 чайной ложки горчичного порошка

1/4 чайной ложки чёрного перца

1/4 чайной ложки кайенского перца

Гвоздика

Приготовление

Выливаем помидоры в мультиварку. Добавьте воду, сахар, уксус, луковый порошок, чесночный порошок, соль, порошок горчицы, чёрный перец, кайенский перец и гвоздику, перемешайте. Готовьте на высокой мощности без крышки, пока смесь не уменьшится вдвое и не станет очень густой, 10-12 часов. Перемешивайте каждый час или около того. Воспользуйтесь погружным блендером, чтобы добиться идеальной текстуры кетчупа. Пропустите кетчуп через мелкое сито. Добавьте соль, чёрный и кайенский перец по желанию.