Вкуснее магазинной бутылочки: ароматный домашний кетчуп, который легко приготовить в мультиварке
Как приготовить домашний кетчуп
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Этот домашний кетчуп очень легко приготовить в мультиварке. По вкусу, текстуре и цвету он очень похож на продукт известных брендов.
Фото: freepik.com by Racool_studio is licensed under public domain
Ингредиенты
- 2 банки измельчённых помидоров
- 1/2 стакана воды
- 2/3 стакана белого сахара
- 3/4 стакана дистиллированного белого уксуса
- 1 чайная ложка лукового порошка
- 1/2 чайной ложки чесночного порошка
- 1,5 чайной ложки соли
- 1/8 чайной ложки горчичного порошка
- 1/4 чайной ложки чёрного перца
- 1/4 чайной ложки кайенского перца
- Гвоздика
Приготовление
- Выливаем помидоры в мультиварку. Добавьте воду, сахар, уксус, луковый порошок, чесночный порошок, соль, порошок горчицы, чёрный перец, кайенский перец и гвоздику, перемешайте.
- Готовьте на высокой мощности без крышки, пока смесь не уменьшится вдвое и не станет очень густой, 10-12 часов. Перемешивайте каждый час или около того.
- Воспользуйтесь погружным блендером, чтобы добиться идеальной текстуры кетчупа.
- Пропустите кетчуп через мелкое сито.
- Добавьте соль, чёрный и кайенский перец по желанию.
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Домашний КЕТЧУП - это проще, чем ты думаешь!