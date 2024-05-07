Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты диетологов: как употреблять мучные изделия, не прибавляя в весе
Как правильно посадить морковь
Science Robotics: роботы отстают от животных в восприятии окружающей среды
В Дубае борются с нашествием комаров после потопа
Маша из "Ворониных" повторила неудавшиеся пробы в сериал
Настоящий рецепт салата Цезарь
Съёмки продолжения сериала "Король и Шут" стартуют этой осенью
Фигуристка Туктамышева сообщила, что на лето у неё "грандиозные планы"
Автоинструктор рассказал, как водители "убивают" автомат на парковке
Вкуснее магазинной бутылочки: ароматный домашний кетчуп, который легко приготовить в мультиварке

Как приготовить домашний кетчуп

1:18
Еда

Этот домашний кетчуп очень легко приготовить в мультиварке. По вкусу, текстуре и цвету он очень похож на продукт известных брендов.

Как приготовить домашний кетчуп
Фото: freepik.com by Racool_studio is licensed under public domain

Ингредиенты

  • 2 банки измельчённых помидоров
  • 1/2 стакана воды
  • 2/3 стакана белого сахара
  • 3/4 стакана дистиллированного белого уксуса
  • 1 чайная ложка лукового порошка
  • 1/2 чайной ложки чесночного порошка
  • 1,5 чайной ложки соли
  • 1/8 чайной ложки горчичного порошка
  • 1/4 чайной ложки чёрного перца
  • 1/4 чайной ложки кайенского перца
  • Гвоздика

Приготовление

  1. Выливаем помидоры в мультиварку. Добавьте воду, сахар, уксус, луковый порошок, чесночный порошок, соль, порошок горчицы, чёрный перец, кайенский перец и гвоздику, перемешайте.
  2. Готовьте на высокой мощности без крышки, пока смесь не уменьшится вдвое и не станет очень густой, 10-12 часов. Перемешивайте каждый час или около того.
  3. Воспользуйтесь погружным блендером, чтобы добиться идеальной текстуры кетчупа.
  4. Пропустите кетчуп через мелкое сито.
  5. Добавьте соль, чёрный и кайенский перец по желанию.
Домашний КЕТЧУП - это проще, чем ты думаешь!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой

Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.

Как нужно ходить, чтобы быстрее похудеть: пять несложных правил
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров"
Тактическое ядерное оружие России. Для "западных партнёров" представлен широкий ассортимент
Для садоводов: как формировать шар из петунии?
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова Войны и конфликты дают новые шансы для ДАИШ*  Александр Трубин Европа идёт к гибели: причины и последствия Сергей Лебедев
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Последние материалы
Как приготовить домашний кетчуп
Как правильно посадить морковь
Science Robotics: роботы отстают от животных в восприятии окружающей среды
В Дубае борются с нашествием комаров после потопа
Маша из "Ворониных" повторила неудавшиеся пробы в сериал
Настоящий рецепт салата Цезарь
Съёмки продолжения сериала "Король и Шут" стартуют этой осенью
Фигуристка Туктамышева сообщила, что на лето у неё "грандиозные планы"
Автоинструктор рассказал, как водители "убивают" автомат на парковке
Крупнейший банк Турции перестал открывать счета гражданам РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников